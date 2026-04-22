忠清北道永同郡（チュンチョンブクド・ヨンドングン）に、希少鉱物である「イライト」が世界最大規模で埋蔵されていることが調査で分かった。21日、郡は2024年から最近まで韓国地質資源研究院に依頼し、同地域の地質などを調査した結果、イライトの埋蔵量が推定で1億450万トンに達すると発表した。中国など海外で確認されている大型イライト鉱床（Ore deposit、有用な鉱物が地中に大量に埋まっている部分）の埋蔵量は500万トン水準