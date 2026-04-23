プレリュードに新たな動き、謎のティザー公開2026年4月23日時点で、ホンダ公式ホームページの「プレリュード」商品ページに新たな動きが見られます。掲載されたのは、夕暮れの海辺を背景にプレリュードのシルエットを映し出した1枚のティザー画像です。【画像】超カッコいい！ これが“まもなく登場!?”のホンダ「新たなプレリュード」です！ 画像を見る！（30枚以上）そこには「2027 Limited Edition COMING SOON」というメ