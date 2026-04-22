【モデルプレス＝2026/04/22】タレントの鈴木奈々が4月21日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿の体型比較ショットを公開し、話題となっている。【写真】37歳元ギャルタレント「柔らかさが色っぽい」50キロ＆46キロの比較ショット◆鈴木奈々、50キロ＆46キロの体型変化を公開鈴木は「左の私が50キロ、右の私が46キロです」とつづり、写真を公開。ピンク色とグレーのランジェリーを身につけたスタイルを披露している。「比べて