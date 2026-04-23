歌い手・Adoが23日放送のフジテレビ「STAR」（木曜7・00）に出演。プライベートで良くいく、お気に入りスポットを明かした。歌唱前にMCを務める上垣皓太朗アナウンサーのインタビューを受けたAdo。「お台場が思い出の地だとうかがったんですけど、プライベートで来られたことはあるんですか」と聞かれると、「時間があれば結構お台場をウロウロ…ほっつき歩いたり」と明かした。上垣アナは「そんなことが」と驚いた表情。Ado