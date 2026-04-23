暖かな春の陽気に誘われて遠出を楽しむ方が増えるこの時期、サービスエリアなどで全国各地のさまざまな地名を目にする機会もあることでしょう。そんな道行く車の中でも、その響きだけで「きっと裕福なエリアなのだろう」と無意識に想像を膨らませた経験がある人もいるかもしれませんね。All About ニュース編集部では、2026年4月2〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました