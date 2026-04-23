イスラエルとの停戦が発効したレバノン南部の村でイスラエル軍の攻撃により、女性記者1人を含む3人が死亡したと報じられました。中東メディア・アルジャジーラなどによりますと、イスラエル軍は22日、レバノン南部の村で2回、攻撃を行いました。1回目は車両への攻撃で2人が死亡。地元メディアの女性記者2人がこの現場を訪れていましたが、記者らがいた建物に2回目の攻撃があり、1人が死亡、もう1人もけがをしたということです。ア