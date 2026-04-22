【モデルプレス＝2026/04/22】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が4月21日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露した。【写真】23歳ギャル「ギャル度増してる」メンテナンス後の新ヘア披露◆みりちゃむ、サラサラヘア公開みりちゃむは「髪の毛根元だけ染めてもらって、髪質改善トリートメントもしてもらった〜サラサラ」とつづり、メンテナンス後の姿を投稿。チェック柄のジャケットを着こなし、額を出した華やか