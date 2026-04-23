お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博（56）が、22日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜深夜11・10）に出演。2011年に結婚したタレント・安めぐみ（44）との婚約にまつわる秘話を明かした。同番組では、「関西人のお財布事情！最近こんなことに散財しました」とのテーマで街頭インタビューを実施。その中で、ジュエリーや高級車を購入し1億円超えというエピソードが飛び出ると、東は「ジュエリーって分か