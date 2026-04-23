120年以上の歴史を持つ老舗文具メーカー、ZEBRA(ゼブラ)。私たちが普段から何気なく使っているボールペンの数々を生み出してきた同社が、5万円を超える最高級の油性ボールペン「THE ZEBRA HAMON」を発売した。【写真】5万円を超える最高品質ボールペン「THE ZEBRA HAMON」なぜ今、これほどの高価格帯に挑んだのか。そこには、日本のものづくりへの尋常ではない執念と、書き手に対する深い愛情があった。開発者である研究本部のシニ