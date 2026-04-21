「これくらい普通だから」と我慢を重ねてしまう——その思い込みが、自分の人生を大きく損なわせることがある。生活費をもらっていても、相手の機嫌に怯え、心が萎縮している状態は決して当たり前ではない。気づかぬうちに「支配」を受け入れ、限界まで精神的に追い詰められてしまうケースは少なくないという。数多くの離婚相談を受けてきた岡野あつこ氏は、「養われていることと、支配されていることは全く別のこと