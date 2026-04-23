アメリカメディアは22日、国防総省が「イランがホルムズ海峡に敷設した機雷の除去には、6カ月かかる可能性がある」とする分析を報じました。ワシントン・ポストは複数の当局者の話として、国防総省が21日に連邦議会に対し、「イランがホルムズ海峡に敷設した機雷の除去には、6カ月かかる可能性がある」とする分析を伝えたと報じました。説明の中では「イラン軍が敷設した機雷は20以上の可能性があるほか、一部の機雷はGPSを利用し