福島県の陸上自衛隊の演習場できのう、射撃訓練中に山林を焼く火事が発生しました。その消火活動にあたり、下山していた隊員がクマに襲われけがをしています。【映像】山火事とクマ被害のあった福島・西郷村陸上自衛隊福島駐屯地によりますと、白河布引山演習場できのう午前10時40分ごろ、射撃訓練中に着弾した場所にあった枯れ草に火が移りました。火は演習場にある山林にも燃え広がりましたが、およそ5時間後にほぼ消し止め