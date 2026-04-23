by The Maritime Aquarium at Norwalkコカインなどの違法薬物は人間の心身に大きなダメージを与えますが、これらの薬物は下水などを通じて自然環境も汚染しています。新たな研究により、コカインやその代謝物にさらされたアトランティックサーモン(タイセイヨウサケ)が、通常のアトランティックサーモンよりも長い距離を泳ぐようになることが示されました。Cocaine pollution alters the movement and space use of Atlantic salmo