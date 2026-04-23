福岡市で人気アーティストらの公演が重なる今月２５日前後にホテル不足や交通混雑が予想され、関係する企業が対応を進めている。満室となったホテルは周辺エリアでの宿泊を勧めているほか、多くの利用が見込まれる鉄道・バス会社は増便で移動需要に備えている。一方、訪れる県外客に市外まで足を延ばして観光してもらおうとＳＮＳで発信する自治体も出ている。（佐藤陽）シングル素泊まり、１泊４万円「カプセルホテル素泊まり