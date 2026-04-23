プロ野球中日が2026年4月22日、群馬県前橋市で巨人と対戦し、1−5で敗れた。 球団史上最速17敗目、開幕20試合以上で勝率1割台は球団史上初めて 試合は、中日先発のドラフト2位ルーキー櫻井頼之介投手（22）が、2回に巨人打線につかまった。 先頭打者を四球で歩かせ、竹丸和幸投手（24）にヒットを許すなど、苦しい展開。守備の乱れなどもあり、一気に4点を失った。櫻井は、続く3回を無失点で切り抜けるも、この回で降板した。 チ