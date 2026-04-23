4月から始まった自転車の「青切符」制度を悪用した“詐欺”。名古屋市内で70代の男性が現金5万円をだまし取られた“詐欺”は、虚偽の申告だったとわかりました。 【写真を見る】自転車の青切符詐欺は“ウソの申告”だった ｢警察官2名だから2万5000円ずつ｣ 男性が5万円だまし取られたと警察に相談 ｢今まで警察に呼び止められ腹が立った｣ 名古屋 当初、男性を呼び止めたとされていたのは、警察官を名乗る2人組の男。 4月17日の午