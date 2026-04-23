NHKEテレの幼児向け番組「みいつけた！」（月〜金曜前7・35）で4代目「スイちゃん」を務めた女優の増田梨沙（12）が23日までに自身のインスタグラムを更新。かつてドラマで共演した人気タレントとの再会ショットを公開した。「Musical『新宿発8時15分』観劇」とミュージカル観劇を報告。「以前『日本一の最低男』で共演させていただいた香取慎吾さんと事務所の先輩、中島亜梨沙さんご出演の舞台を観に行きました」とつづり、