５年ぶりの?米球界復帰?は、喝采と黒星が同居する夜になった。今季から米独立リーグのアトランティックリーグに所属するロングアイランド・ダックスへ加入したトレバー・バウアー投手（３５）が２１日（日本時間日）、ニューヨーク州セントラルアイスリップのフェアフィールド・プロパティーズ・ボールパークで行われたヘイガーズタウン戦に開幕投手として先発。４回５安打２失点、３四球８奪三振、９３球で降板した。自