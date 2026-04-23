新年度が始まり、通勤・通学などで新たに自転車を利用する人が増える中、NITE（＝製品評価技術基盤機構）は、特に10代の自転車事故が多いとして注意を呼びかけています。2021年からの5年間で、NITEに報告された自転車の不具合などによる事故は299件で、このうち8割が重傷事故でした。年代別では10代の事故が最も多く、新たに自転車の利用する人が増えるこの時期は、注意が必要だとしています。事故の状況として一番多く報告されて