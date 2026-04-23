ケンドーコバヤシ、千原兄弟・千原ジュニアが２１日に放送された読売テレビ「にけつッ！！」に出演した。ケンコバは、最近の出来事として新幹線でのトラブルを述懐。「ちょっとね…。テレビ番組で、そんな胸くそ悪いエピソードやめてくれっていう話を今からしたいんですけど」と切り出し「すごい胸くそ悪いことに巻き込まれたんですけど」と話した。ケンコバは新幹線に乗っていた際のトラブルを回想。「自分の席に。グリ