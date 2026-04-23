京都・南丹市で11歳の息子の遺体を遺棄したとして、父親が逮捕されてから23日で1週間です。逮捕された父親は捜査をかく乱するために、結希さんの通学かばんを発見現場に置いた可能性があることが新たに分かりました。雨にぬれる花々。京都・南丹市に設けられた献花台です。1カ月前に行方不明となった安達結希さん（11）の遺体が山林で発見された事件。死体遺棄の疑いで逮捕された、安達優季容疑者（37）が立ち寄っていたとみられる