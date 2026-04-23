「お肌のこととか、どの色が似合うのかしらとか、そういったかわいらしい質問をいただきました」──そう言って、高市早苗首相（65才）との白熱の美容談議を振り返ったのはタレントのMEGUMI（44才）。4月13日、自民党広報誌の企画で、30分以上にわたり首相との"真剣すぎる"対談に臨んでいたのだ。 【写真】大型バイクに乗る、ロングヘア時代の高市早苗氏。他、テレビ朝日番組キャスター時代の高市早苗氏や参議院選挙に初出馬