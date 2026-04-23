日本気象協会は今日23日、第1回「2026年梅雨入り予想」を発表しました。今年の梅雨入りは、西日本では「平年並みか早い」予想で、東日本と東北、沖縄、奄美では「平年並み」でしょう。梅雨入りする前の5月から雨の量が多くなる可能性もあり、早めに大雨への備えが必要です。予想される海洋と大気の特徴今日23日、日本気象協会は今年最初の「2026年梅雨入り予想」を発表しました。今年の特徴は、?ラニーニャ現象に近い状態は解消し