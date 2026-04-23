日本人初のNFL選手の誕生に期待が集まっています。日本時間の24日朝から始まるNFL（アメリカプロフットボールリーグ）のドラフト会議。このドラフトで、日本人初のNFL選手が誕生する可能性があります。注目されているのは、ハワイ大学で「キッカー」として活躍した松澤寛政（まつざわ・かんせい）選手（27）。20歳の時にアメリカでNFLの試合を観戦したのをきっかけに競技を始めました。松澤寛政選手：20歳で競技を始めた時から、こ