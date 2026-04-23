4月17日、天皇、皇后両陛下が主宰する「春の園遊会」に出席された佳子さま。新緑に美しく映える、鮮やかなマゼンタピンクの装いが大きな注目を集めた。洗練された“大人の女性”としての装いへと進化「佳子さまは、贅沢にあしらわれた総レースのワンピースをお召しになっていました。パッと目をひく華やかな色調でながら、繊細なレースの模様が浮き上がることで、上品で落ち着いた印象を与えています。皇族らしい気品と、佳子さ