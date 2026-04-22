2026年4月20日、XがAPI経由でURLを投稿する際の料金を1投稿当たり0.01ドル(約1.6円)から0.20ドル(約32円)に引き上げました。サードパーティーの自動投稿ツールを利用しているユーザーに大きな影響を及ぼす改変です。X API Pricing Update: Owned Reads Now $0.001 + Other Changes Effective April 20, 2026 - Announcements - X Developershttps://devcommunity.x.com/t/x-api-pricing-update-owned-reads-now-0-001-other-change