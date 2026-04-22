NTTドコモがシニアなど向け折りたたみ型フィーチャーフォン「らくらくホン F-41F」を値上げ！NTTドコモは22日、Lenovo Group（以下、レノボ）傘下のFCNTと共同で開発・展開している「らくらくホン」ブランドにおいて「2025年夏モデル」として2025年8月に発売した4GやVoLTEに対応したシニアなど向け折りたたみ型フィーチャーフォン（従来型携帯電話）「らくらくホン F-41F」（FCNT製）の販売価格を2026年4月24日（金）より改訂する