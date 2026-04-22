「なぜか日本球界では『お前変わったなあ』と言われると、言われた側は嫌がるんだよな。でもな、変わったということは、進歩の証でもある。だから最大の誉め言葉なんだよ」名将・野村克也氏が残した金言だ。もし存命ならば、ノムさんは現在の大谷翔平にどんな言葉をかけるのだろう。大谷は毎シーズンのように投打ともに成績を上げながら、さらに上を目指してきた。だから“変わること”を恐れないのだ。打撃面では、バットの変