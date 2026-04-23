ホルムズ海峡をめぐり、イラン側は船舶を「だ捕」したとされる映像を公開しました。停戦協議の日程が決まらないなか、イラン情勢は混迷を極めています。■イランが“だ捕”映像公開信号出さずに海峡通過しようと？イラン国旗を掲げ海上を走る1隻のスピードボート。目指した先は、その何倍もの大きさの貨物船です。船の横にボートをつけると、はしごをかけ、船内に乗り込んでいきます。はしごを登っていたのは覆面姿の集団。迷彩