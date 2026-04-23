フェミニンによりすぎずクリーンな雰囲気で取り入れられる「シャツワンピース」。大人女性の春夏コーデで活躍しそうな一枚が【GU（ジーユー）】から登場しました。今回ピックアップしたのはシンプルで使いやすく、着るだけでシルエットがきれいに整うワンピース。スタッフさんも絶賛するアイテムを、ぜひチェックしてみて。 自然なフレアシルエットでスタイルアップ 【GU】「フレア