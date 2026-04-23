”ゴマキ”の愛称で知られるタレントの後藤真希（40歳）の実家で、4月17日に火災が発生した。火災によって3階の窓が大破したものの、後藤は同居しておらず、居住する親族も避難して無事だったという。後藤が「モーニング娘。」時代に家族にプレゼントしたことから、地元では「ゴマキ御殿」と呼ばれる一軒家で、いったい何があったのか。現場を取材した。3階建ての豪邸から火の手が…「夜の11時すぎ、自宅にいたら消防車のサイレン