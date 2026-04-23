日本人の研究者、クロダ・マコト容疑者（41）は、アメリカ・ウィスコンシン州で逮捕・訴追されました。大学の研究所で働いていたクロダ容疑者ですが、現地の警察などによりますと4月4日、同僚の男性の水筒に有害な化学薬品を混入するなどした疑いが持たれています。クロダ容疑者と男性は5年前から一緒に勤務しており、犯行の動機は男性だけが昇進したことでした。それ以来、クロダ容疑者は男性のささいな行動にストレスをためてい