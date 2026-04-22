セブン‐イレブン・ジャパンから、体にうれしい新作スムージーが登場♡フルーツをもっと手軽に楽しみたいという声に応えて、ラインアップがさらに充実しました。今回新たに加わるのは、栄養価の高さで注目されるプルーンを使用した一杯。忙しい日常の中でも、美味しくキレイをサポートしてくれるスムージーは見逃せません♪ プルーンの栄養を手軽にチャージ 今