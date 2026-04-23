台湾は夫婦別姓が原則女性アイドルグループ『アンジュルム』の元メンバーでタレントの和田彩花（31）が4月17日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。お相手は台湾出身の33歳で、〈相手の性別は明記・公言はしません〉としているが、同性婚や夫婦別姓が自由に実現できることを理由に、台湾で結婚したとを明かしている。この結婚が、高市政権の同性婚合法化と選択的夫婦別姓制度導入に対する消極的姿勢が改めて浮き彫りにしてい