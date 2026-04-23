生まれつき肌や目の色、毛髪の色素が薄い“アルビノ”という遺伝子疾患を持つ赤ちゃん。SNSに投稿されたファーストカットの様子が、「可愛すぎてびっくりしました」「天使やん」と話題になっている。SNSで我が子の顔を公開することに不安もあったが、寄せられる多くの暖かいコメントに励まされているそう。一方で時に寄せられる心無いコメントや、産後の不安な時期をはねのけた娘への愛について、投稿主に話を聞いた。【画像】白