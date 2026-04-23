長引くホルムズ海峡の封鎖で原油不足が深刻化する中、4月21日、高市早苗首相がメキシコのシェインバウム大統領と約20分間の電話会談をおこなった。メキシコにおける日本企業の活動のための環境整備協力や貿易関係の強化などを協議する中、高市首相はメキシコからの原油輸出拡大についても要請。シェインバウム大統領も前向きに検討する考えを示していた。【写真】「私から」連発、高市首相の“コピペ”投稿文にツッコミ殺到「私