アメリカ・テキサス州ヒューストンで販売されている、“ザリガニ”をトッピングしたアイスクリームが話題になっている。【映像】頭がスプーンに？“ザリガニアイスクリーム 驚きの食べ方映像には、“ザリガニアイスクリームの作り方が映っている。アイスクリームのミックスに、ケイジャンスパイスを加え、たっぷりのバターとにんにくなどを合わせる。煮立ったら、生きたザリガニを入れて、味をしみこませる。衝撃的な見