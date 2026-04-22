22日、衆議院連合審査会において、中道改革連合の有田芳生議員が、北朝鮮による拉致被害者である横田めぐみさんの母・横田早紀江さんが「盗聴されていた」と発言した。【映像】「留守電に…」横田早紀江さんの“盗聴被害”とは？まず有田議員は10日の国会質疑における、中道改革連合の長妻昭議員による「内閣情報調査室の職員が国会議員を尾行したことがあるのではないか？」という質問に触れた。その上で「私は2010年に参議