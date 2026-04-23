スペインの考古学者らはこのほど、2020年から23年にかけて実施した調査によってジブラルタル海峡のアルヘシラス湾内で124隻の沈没船を含む151の水中遺跡を特定した/Felipe Cerezo Andreo（CNN）スペインの考古学者らはこのほど、2020年から23年にかけて実施した調査によってジブラルタル海峡のアルヘシラス湾内で124隻の沈没船を含む151の水中遺跡を特定したと発表した。欧州最南端とアフリカ北西端の間に位置するジブラルタル海峡