楽天モバイルが4月下旬以降に新たなログイン認証方式「パスキー」を導入！楽天モバイルは22日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）においてより安全で便利なサービスを提供するために新たなログイン認証方式「パスキー」を2026年4月下旬以降（予定）に導入するとお知らせしています。楽天グループではパスキーを20