人形のような可愛らしい姿が“リアル美少女お父さん”として注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨（48）が、ベッドで眠る姿を披露し、「本物の女の子みたい」「寝顔も可愛いお父さん」など反響が寄せられている。【映像】“リアル美少女お父さん”谷琢磨が眠る姿や整形ビフォーアフターモデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動している谷。雑誌の撮影で女性モデルの代役を務めたことがきっかけで、