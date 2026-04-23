今年1月から開催された、King ＆ Princeの4大ドームツアー『King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』東京ドーム公演を収めたライブBlu-ray・DVDが6月24日に発売することが決定した。このほどグループ公式YouTubeチャンネルにて、ティザー映像が公開された。【動画】ライブの思い出が蘇る…公開されたティザーさらに、デビュー記念日の5月23日には未配信楽曲全78曲がデジタル配信され、King ＆ Princeの全楽曲が配信開