鼻茸を取る手術の結果を聞きに行ったのに、まさかのガン宣告。電話の先の夫も驚きを隠せない…。【漫画】まさかの鼻腔がん…？本編をイッキ読み主婦のやよいかめ(@yayoi_kame)さんが、自身の闘病体験をもとに描いたコミックエッセイ『鼻腔ガンになった話』。何気ない不調から始まった出来事は、やがて家族を巻き込む大きな転機へと変わっていく。突然の宣告と向き合いながらも、前へ進もうとする姿が胸を打つ作品である。※本作は