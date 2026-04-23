中東情勢の先行きが見通せない中、アメリカとイランの停戦延長などを受け、日経平均株価が一時、初めて6万円を超えました。史上初の6万円突破は、23日の取引開始直後でした。株価上昇の要因には、アメリカのトランプ大統領が22日、イランとの停戦延長を表明したことがあげられます。■ひろぎん証券石田 裕昭 営業本部長「紛争が解決するのではないかという期待感がある。それによると、日経平均株価も年末にかけては、強気の