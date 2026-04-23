KURAND株式会社は、同社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、TVアニメ「キボウノチカラ〜オトナプリキュア’23〜」のキャラクターをイメージしたオリジナル酒全8種の販売を4月22日より開始しました。「キボウノチカラ〜オトナプリキュア’23〜」は、「ふたりはプリキュア Splash Star」や「Yes！プリキュア5GoGo！」のキャラクターたちが大人に成長し、日々の悩みや壁に直面しながらも新たな物語を紡ぐ姿を描いたスピン