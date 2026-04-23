記者団に話すレビット米大統領報道官＝22日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】レビット米大統領報道官は22日、延長したイランとの停戦について「期限は設けていない」とホワイトハウスで記者団に述べた。FOXニュースの番組で、イランがホルムズ海峡を通航しようとした船舶を拿捕したことについて、米国やイスラエルの船籍ではなく停戦合意違反には当たらないとの考えを示した。当面は停戦を維持して、イランとの