セクシー女優としてデビューする女性には、さまざまな人がいます。その経歴もさまざまですが、今回インタビューした北村海智（きたむら みち）さん（34）ほど、個性豊かな経歴を持っている女性も珍しいです。「ドイツで靴職人」「WEBディレクター」「婚活番組出演」……と、どこから突っ込めばいいのか、興味を惹かれるワードばかり。そんな北村さんの波乱万丈な人生を、じっくり語ってもらいました。◆Webディレクターからチャッ