ラッパーのカーディ・Bが、アトランタ公演を前に、会場スタッフの対応を問題視し、公演中止の可能性に言及した。現在開催中の「Little Miss Drama」ツアーの一環で、会場となるステートファーム・アリーナでの出来事を受け、本人がSNSで強い不満を訴えたかたちだ。 【写真】ド派手衣装も決まってます カーディはインスタグラムのライブ配信で、感情をあらわにこう語っている。「