BTS（防弾少年団）のRM（アールエム、本名キム・ナムジュン、31）が、日本滞在中に禁煙区域で繰り返したばこを吸い、吸い殻を不法投棄したという疑いが提起された。22日、日本の週刊誌「週刊文春」によると、公演のため日本に滞在中のRMは、東京・渋谷の繁華街でアルコールを伴う親睦会に参加したという。当時、知人と居酒屋やバーを数軒はしごしたが、RMがバーから出て路上で喫煙する姿がカメラに捉えられた。同メディアは20枚余