『ラヴィット！』リニューアルで何が変わる？『ラヴィット！』（ＴＢＳ系）の２代目プロデューサーを務めた村居大輔氏が、３月最終週の放送をもって番組を離れることを自身のＸで明かした。「’25年1月から総合演出を務めていましたが、異動で制作から外れることになったみたいですね。この人事の影響なのか、一部で『ラヴィット！』がリニューアルすると報じられましたが、大幅な改革は行いません」（ＴＢＳ関係者）″日本でいち